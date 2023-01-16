Призывал к поддержке оккупантов. В Хмельницкой области СБУ разоблачила сторонника Шария

Служба безопасности задержала еще одного приспешника российских оккупантов в результате следственно-оперативных действий в Хмельницкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.
"Злоумышленником оказался местный житель, позиционировавший себя как представитель прокремлевского движения "народовластие", - говорится в сообщении.
По данным следствия, он широко распространял в интернете агитацию в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины и оправдывал преступления россиян.
Кроме того, призвал к физическому уничтожению украинских граждан и захвату местных органов власти. Вместо военно-гражданских администраций региона он предлагал сформировать подконтрольные России псевдогосударственные учреждения.
Для разгона деструктивного контента агитатор создал десятки пророссийских сообществ и страниц в соцсетях. В качестве первоисточника для наполнения интернет-ресурсов использовал Ютуб-канал вражеского пропагандиста Шария, которому Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене.
Такими действиями провокатор пытался расшатывать внутриполитическую обстановку в области и тем самым помогал агрессору в войне против Украины.
В случае захвата региона он планировал получить от российских захватчиков "должность" в местной оккупационной администрации.
Сообщается, что на основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что правоохранителям удалось установить имена военных армии РФ, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января.
Также ранее мы писали, что в Украине открыли уголовное производство в отношении депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева. Он лично участвовал в боевых действиях на Донбассе и призвал убивать украинцев.
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