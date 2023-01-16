Закликав знищувати українців. СБУ відкрила другу справу проти депутата РФ
В Україні відкрили кримінальне провадження щодо депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова. Він особисто брав участь у бойових діях на Донбасі та закликав вбивати українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Як розповідають у спецслужбі, з початку повномасштабного вторгнення російський депутат регулярно приїжджав до тимчасово окупованої частини Донецької області.
"Там посадовець увійшов до складу російського угруповання бойовиків "интернациональная бригада "Пятнашка", - кажуть в СБУ.
Перебуваючи у лавах окупантів, він інспектував тимчасово захоплені населені пункти та виступав одним із головних "ньюзмейкерів" Кремля, включаючись в ефіри пропагандистських телеканалів з фронту.
Крім цього, депутат розгорнув широку агітаційну кампанію на підтримку збройної агресії РФ проти України.
Під час пропагандистських заходів Журавльов публічно закликав до активізації так званої "денацифікації" та знищення 2 млн українців.
Також російський депутат агітував мешканців захоплених районів Донецької області вступати до окупаційних угруповань країни-агресора.
Раніше СБУ вже повідомила йому про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за участь у голосуванні Держдуми РФ про визнання кремлем незалежності самопроголошених "ЛДНР".
Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі.
Нові обставини слідчі СБУ кваліфікують за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 260 - участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань;
- ст. 436 - публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту.
Як повідомлялось, правоохоронці затримали понад 600 шпигунів та російських диверсантів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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