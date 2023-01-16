СБУ назвала імена військових РФ, які причетні до ракетного удару по Дніпру
Правоохоронцям вдалося встановити імена військових армії РФ, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.
"Кожен воєнний злочин росіян має конкретного виконавця. Служба безпеки встановить і оприлюднить дані всіх поіменно - щоб жоден убивця не уникнув покарання. Нехай кожен із тих, хто натискає "пуск", хто причетний до таких злочинів, потім щохвилини чекає на відплату", - зазначив очільник СБУ Василь Малюк.
Встановлено, що до вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців РФ, серед яких:
- командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;
- командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;
- начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978 року народження;
- штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;
- штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985 року народження;
- інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження.
Також правоохоронці оглянули місце трагедії та попередньо підтвердили тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив по житловому будинку.
"Після проведення відповідних експертиз зловмисникам буде повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину проти України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності", - додали в СБУ.
За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки росіян по багатоповерховому будинку у Дніпрі 14 січня 236 квартир були зруйновані так, що їх неможливо буде відновити.
За останніми даними, внаслідок російського ракетного удару по Дніпру загинули 40 людей.
Правоохоронці отримали 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких перебування 12 осіб встановлено, доля 34 осіб з'ясовується.
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