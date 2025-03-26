Закликав до геноциду українців. Повідомлено про підозру відомому пропагандисту Росії

Згідно з матеріалами справи, Соловйов неодноразово закликав вдарити по території України тактичною ядерною зброєю, а також захопити чотири області на півдні й сході країни.

Це підозрюваний регулярно повторює в ефірах авторських передач на телеканалі "Россия-1", а також однойменному проєкті та своєму Telegram-каналі.

"Крім того, протягом 2024-2025 років Соловйов неодноразово "пропонував" знищувати цивільну інфраструктуру та мешканців українських міст у різних регіонах нашої держави, зокрема через повітряні атаки Росії", - додає СБУ.

Соловйову було повідомлено про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

ч. 2 ст. 442 - геноцид;

ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників;

ч. 3 ст. 109 - дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

ст. 436 - пропаганда війни;

"Оскільки злочинець переховується від правосуддя в Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності", - пише СБУ.