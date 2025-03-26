Закликав до геноциду українців. Повідомлено про підозру відомому пропагандисту Росії

Повідомлено про підозру одному із головних рупорів Кремля Володимиру Соловйову. Він виправдовував воєнні злочини окупантів та закликав до геноциду українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Згідно з матеріалами справи, Соловйов неодноразово закликав вдарити по території України тактичною ядерною зброєю, а також захопити чотири області на півдні й сході країни.
Це підозрюваний регулярно повторює в ефірах авторських передач на телеканалі "Россия-1", а також однойменному проєкті та своєму Telegram-каналі.
"Крім того, протягом 2024-2025 років Соловйов неодноразово "пропонував" знищувати цивільну інфраструктуру та мешканців українських міст у різних регіонах нашої держави, зокрема через повітряні атаки Росії", - додає СБУ.
Соловйову було повідомлено про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України:
"Оскільки злочинець переховується від правосуддя в Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності", - пише СБУ.
Російська пропаганда під час війни проти України стала одним із головних інструментів впливу на громадську думку як у самій Росії, так і за її межами. Вона використовує брехню, маніпуляції та дезінформацію, щоб виправдати агресію, демонізувати Україну та розколоти західне суспільство.
Кремль активно поширює дезінформацію через державні медіа, соцмережі та агентів впливу.
Нещодавно Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України попередило про те, що Росія збільшує кількість підрозділів інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) у складі своїх сил.
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