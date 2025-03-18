РФ збільшує кількість підрозділів ІПСО для інформаційних атак проти України, - ГУР

Росія збільшує кількість підрозділів інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) у складі своїх сил. Це свідчить про намір агресора посилити інформаційний тиск на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Держава-агресор активно розширює свої спецпідрозділи інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) у складі збройних сил. Зокрема, нові підрозділи з'явилися в складі 3-ї та 51-ї загальновійськових армій ЗС РФ.

З метою комплектування новостворених підрозділів, ще у квітні 2024 року у РФ запровадив окрему групу військових спеціальностей під назвою "Інформаційне протиборство".

Підготовка фахівців з ІПСО здійснюється у військовій академії Генштабу ЗС РФ та Військово-космічній академії ім. Можайського. Варто зазначити, що переміщення таких фахівців між військовими частинами без погодження зі штабами військових округів суворо заборонене.

Збільшення кількості підрозділів ІПСО у складі армії свідчить про намір ворога посилити інформаційно-психологічні атаки проти України. Це включає вплив на українські Сили безпеки та оборони, а також на суспільство в цілому.

Розширення цих підрозділів є частиною стратегічного плану Росії щодо нарощування масштабів інформаційних атак, які використовуються для маніпуляцій, дезінформації та психологічного тиску.

В Україні це має на меті не тільки дестабілізувати внутрішню ситуацію, а й послабити моральний дух на всіх рівнях суспільства та військових структур.