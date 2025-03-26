Призывал к геноциду украинцев. Сообщено о подозрении известному пропагандисту России

Согласно материалам дела, Соловьев неоднократно призывал ударить по территории Украины тактическим ядерным оружием, а также захватить четыре области на юге и востоке страны.

Это подозреваемый регулярно повторяет в эфирах авторских передач на телеканале "Россия-1", а также одноименном проекте и своем Telegram-канале.

"Кроме того, в течение 2024-2025 годов Соловьев неоднократно "предлагал" уничтожать гражданскую инфраструктуру и жителей украинских городов в разных регионах нашего государства, в частности через воздушные атаки России", - добавляет СБУ.

Соловьеву было сообщено о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ч. 2 ст. 442 - геноцид;

ч. 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников;

ч. 3 ст. 109 - действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;

ст. 436 - пропаганда войны;

"Поскольку преступник скрывается от правосудия в России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности", - пишет СБУ.