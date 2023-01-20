Закликали до захоплення влади. СБУ знешкодила мережу ворожих інтернет-агітаторів

Міжрегіональна мережа функціонувала у Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській та Черкаській областях. Підозрювані публічно виправдовували російську збройну агресію та закликали до захоплення державної влади в Україні.

Дніпропетровська область

Було заблоковано діяльність чотирьох ворожих агітаторів, які через інтернет дискредитували підрозділи Сил оборони. При цьому у коментарях під власними "публікаціями" вони підтримували дії росіян та виправдовували їхні воєнні злочини, зокрема ракетні удари по українських містах.

Миколаївська область

Було затримано очільника місцевої громадської організації на публічних закликах до насильницького захоплення влади в регіоні. Встановлено, що зловмисник був прибічником прокремлівського руху "Народовладдя" і своїми діями намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку на півдні України.

Запорізька область

Викрито ще двох ворожих поплічників. Перший - закликав своїх знайомих, які переселились до Львова, не вірити українській владі та повертатись в Запоріжжя для підтримки російських окупантів. Наступна поплічниця агресора - мешканка обласного центру. У спілкуванні зі своїми знайомими вона виправдовувала повномасштабне вторгнення РФ і підтримувала "приєднання" регіону до складу Росії.

Черкаська область

Встановлено ще одну ворожу пропагандистку, яка неодноразово поширювала дописи на підтримку рашистів. Власні пости, фото з ворожою символікою та репости з прокремлівських груп розміщувала в соцмережі "Однокласники".

Львів

Спецслужба викрила місцевого жителя, який в інтернеті популяризував ідеї "руського міра" та окупаційний режим у тимчасово захоплених районах на сході та півдні України.

СБУ повідомила про підозру дев’ятьом учасникам агітаційної "мережі" у вчиненні злочинів проти державної безпеки України, а саме: