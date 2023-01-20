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Поширювала пропаганду Росії. У Київській області затримали "послідовницю" Стремоусова

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П'ятниця 20 січня 2023 15:15
Поширювала пропаганду Росії. У Київській області затримали "послідовницю" Стремоусова Фото: Поширювала пропаганду Росії. У Київській області затримали "послідовницю" Стремоусова (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники служби безпеки затримали "послідовницю" колаборанта Кирила Стремоусова. Зрадниця поширювала російську пропаганду на території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"У результаті слідчо-оперативних дій викрито "послідовницю" Кирила Стремоусова, яка намагалась організувати розгалужену мережу поширення в інтернеті кремлівських наративів щодо війни в Україні", - пише пресслужба.

Зрадницею виявилась громадянка Росії, яка у 2007 році переїхала до України й оселилась у Бучанському районі. Жінка брала участь у мітингах Стремоусова й підтримувала контакти з дружиною зрадника.

"Після повномасштабного вторгнення вона ввійшла до потужної мережі інтернет-агітаторів у столичному регіоні, до якої входило ще понад 20 осіб. Учасники мережі систематично розповсюджували ворожий контент на підконтрольних Telegram-каналах та інших соціальних мережах, у тому числі заборонених в Україні", - додає СБУ.

Зазначається, що колаборанта поширювала пропагандистські матеріали Росії, які отримувала від своїх кураторів, що перебували у тимчасово окупованих територіях Херсонської області й Криму.

"Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили російські паспорти, заборонену символіку та мобільний телефон, з якого вона адмініструвала пропагандистську групу", - додає СБУ.

Фото: Поширювала пропаганду Росії. У Київській області затримали "послідовницю" Стремоусова (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Лимані нещодавно затримали жінку яка після захоплення міста почала співпрацювати з бойовиками "ДНР".

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