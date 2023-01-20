Призвали к захвату власти. СБУ обезвредила сеть вражеских интернет-агитаторов

Межрегиональная сеть работала в Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской и Черкасской областях. Подозреваемые публично оправдывали российскую вооруженную агрессию и призывали к захвату государственной власти в Украине.

Днепропетровская область

Была заблокирована деятельность четырех вражеских агитаторов, через интернет дискредитировавших подразделения Сил обороны. При этом в комментариях под собственными "публикациями" они поддерживали действия россиян и оправдывали их военные преступления, в том числе ракетные удары по украинским городам.

Николаевская область

Был задержан глава местной общественной организации на публичных призывах к насильственному захвату власти в регионе. Установлено, что злоумышленник был сторонником прокремлевского движения "Народовластие" и своими действиями пытался расшатывать внутриполитическую обстановку на юге Украины.

Запорожская область

Разоблачены еще два вражеских приспешника. Первый - призвал своих знакомых, переселившихся во Львов, не верить украинским властям и возвращаться в Запорожье для поддержки российских оккупантов. Следующая приспешница агрессора – жительница областного центра. В общении со своими знакомыми она оправдывала полномасштабное вторжение РФ и поддерживала "присоединение" региона к составу России.

Черкасская область

Установлена еще одна вражеская пропагандистка, которая неоднократно распространяла сообщения в поддержку рашистов. Собственные посты, фото с враждебной символикой и репосты из прокремлевских групп размещала в соцсети "Одноклассники".

Львов

Спецслужба разоблачила местного жителя, который в интернете популяризировал идеи русского мира и оккупационный режим во временно захваченных районах на востоке и юге Украины.

СБУ сообщила о подозрении девяти участникам агитационной "сети" в совершении преступлений против государственной безопасности Украины, а именно: