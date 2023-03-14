Закликали до захоплення влади. СБУ викрила в Україні 8 прокремлівських агітаторів

Служба безпеки України викрила ще 8 прокремлівських агітаторів. Зрадники закликали до захоплення влади в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Служба безпеки нейтралізувала розгалужену мережу ворожих агітаторів. Зловмисники виправдовували збройну агресію Росії, закликали до захоплення державної влади та розпалювали міжконфесійну ненависть", - пише пресслужба.

У Києві було заблоковано інформаційно-підривну діяльність мешканця столиці. Під видуманим ім'ям зрадник поширював матеріали російських та білоруських пропагандистів.

В Закарпатській області викрито блогера, який також поширював фейки російської пропаганди щодо "церковної теми". Зрадник "розганяв" ворожі наративи використовуючи матеріали з прокремлівських інтернет-ресурсів.

В Черкасах викрито двох поплічниць агресора. Одна з них колишня посадовиця прокуратури, інша - працівниця філії одного із державних банків. Зрадниці виправдовували воєнні злочини ворога й поширювали дезінформацію про підрозділи ЗСУ.

У Вінницькій області заблокували підривну діяльність чотирьох інтернет-агітаторів, серед яких – колишні вчитель школи та медпрацівник.

"У забороненій соцмережі "Однокласники" вони закликали до насильницького захоплення державної влади та зміни кордонів України. Під час обшуків за місцями перебування фігурантів виявлено мобільні телефони і комп’ютери, які використовували для розповсюдження деструктивного контенту", - додає СБУ.

Фото: СБУ викрила в Україні 8 прокремлівських агітаторів (ssu.gov.ua)