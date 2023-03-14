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Призывали к захвату власти. СБУ разоблачила в Украине 8 прокремлевских агитаторов

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Вторник 14 марта 2023 12:38
Призывали к захвату власти. СБУ разоблачила в Украине 8 прокремлевских агитаторов Фото: СБУ разоблачила в Украине 8 прокремлевских агитаторов (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины разоблачила еще 8 прокремлевских агитаторов. Предатели призывали к захвату власти в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Служба безопасности нейтрализовала разветвленную сеть враждебных агитаторов. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию России, призывали к захвату государственной власти и разжигали межконфессиональную ненависть", - пишет пресс-служба.

В Киеве была заблокирована информационно-подрывная деятельность жителя столицы. Под вымышленным именем предатель распространял материалы российских и белорусских пропагандистов.

В Закарпатской области разоблачили блогера, который также распространял фейки российской пропаганды по "церковной теме". Предатель "разгонял" вражеские нарративы используя материалы из прокремлевских интернет-ресурсов.

В Черкассах разоблачены две пособницы агрессора. Одна из них бывшая чиновница прокуратуры, другая - работница филиала одного из государственных банков. Предательницы оправдывали военные преступления врага и распространяли дезинформацию о подразделениях ВСУ.

В Винницкой области заблокировали подрывную деятельность четырех интернет-агитаторов, среди которых - бывшие учитель школы и медработник.

"В запрещенной соцсети "Одноклассники" они призывали к насильственному захвату государственной власти и изменению границ Украины. Во время обысков по местам пребывания фигурантов обнаружены мобильные телефоны и компьютеры, которые использовали для распространения деструктивного контента", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ разоблачила в Украине 8 прокремлевских агитаторов (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно разоблачила приспешника оккупантов, который фотографировал перемещение подразделений ВСУ в Днепропетровской области.

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