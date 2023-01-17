Закликала до капітуляції та виправдовувала російську агресію: співробітниця СБУ отримала підозру

За даними слідства, заступник начальника відділу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну систематично проводила серед своїх підлеглих агітаційну роботу в інтересах країни-агресора та виправдовувала дії загарбників.

Підозрювана повторювала "псевдоісторичні" тези російської пропаганди, намагаючись представити збройну агресію проти України, розпочату у 2014 році, як внутрішній громадянський конфлікт. До того ж, вона називала "дезінформацією" факти знищення росіянами українських об’єктів критичної інфраструктури.

Вона також глоріфікувала учасників та організаторів цієї агресії та закликала до капітуляції перед ворогом. Підозрювана заперечувала військові злочини окупантів та підтримувала незаконне "приєднання" до РФ тимчасово окупованих районів на сході та півдні України.

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою). Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, СБУ встановила співробітника ФСБ, який брав участь в окупації Херсона. Він координував каральні органи загарбників у місті.

Окрім того, у Хмельницькій області викрили ще одного прихильника Шарія, який закликав до підтримки росіян.

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