СБУ встановила ФСБ-шника, який очолював каральні рейди росіян в Херсоні (фото)

Служба безпеки ідентифікувала співробітника ФСБ, який брав участь в окупації Херсона. Він координував каральні органи росіян у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними правоохоронців, ним виявився кадровий співробітник 3 відділу 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ Сергій Сініцин з позивним "Сабір".

Фото: СБУ встановила ФСБ-шника, який очолював каральні рейди росіян в Херсоні (ssu.gov.ua)

"У березні минулого року він прибув до тимчасово захопленого Херсона для формування каральних органів місцевої окупаційної адміністрації. Перебуваючи у складі так званої "временной оперативной группы № 8" посадовець брав безпосередню участь у створенні підконтрольного Москві "главного управления МВД Херсонской области", - розповіли в СБУ.

Там зазначили, що саме це псевдоутворення виконує вказівки Кремля щодо проведення масових репресій проти мешканців захоплених районів півдня України.

"Встановлено, що він особисто погоджував призначення керівників та "оперскладу" окупаційного органу, а потім координував їхні каральні рейди проти громадян. Зафіксовано факти викрадення і катування людей", - зазначено в повідомленні.

Крім того зловмисник займався створенням російського агентурного апарату для розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

"Для цього він намагався вербувати колишніх правоохоронців та місцевих чиновників. За вказівкою "Сабіра" вони мали виявляти і "зливати" агресору місця перебування учасників руху опору", - додають в СБУ.

Правоохоронці також встановили, що російська агентура "виходила" через власні зв’язки на жителів неокупованих територій для збору інформації про українських військових.

За оперативними даними, під час звільнення Херсона представник ФСБ разом з іншими російськими загарбниками втік на лівий берег Дніпра.

Наразі йому оголошена підозра за ч. 3 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Нагадаємо, що в Одесі затримали колишнього працівника колонії, який перейшов на бік ворога та охороняв катівню у Херсоні.

Додамо, нещодавно в Херсоні викрили ще двох колаборантів, які здавали ворогу адреси військових та місця дислокації ЗСУ в місті.

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