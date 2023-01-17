Призывала к капитуляции и оправдывала российскую агрессию: сотрудница СБУ получила подозрение

По данным следствия, заместитель начальника отдела после полномасштабного вторжения России в Украину систематически проводила среди своих подчиненных агитационную работу в интересах страны-агрессора и оправдывала действия захватчиков.

Подозреваемая повторяла "псевдоисторические" тезисы российской пропаганды, пытаясь представить вооруженную агрессию против Украины, начатую в 2014 году как внутренний гражданский конфликт. К тому же она называла "дезинформацией" факты уничтожения россиянами украинских объектов критической инфраструктуры.

Она также глорифицировала участников и организаторов агрессии и призвала к капитуляции перед врагом. Подозреваемая отрицала военные преступления оккупантов и поддерживала незаконное "присоединение" к РФ временно оккупированных районов на востоке и юге Украины.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, СБУ установила сотрудника ФСБ, участвовавшего в оккупации Херсона. Он координировал карательные органы захватчиков в городе.

Кроме того, в Хмельницкой области разоблачили еще одного поклонника Шария, который призывал к поддержке россиян.

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