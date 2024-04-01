Закликала до геноциду українців: СБУ оголосила підозру російській пропагандистці Симоньян

Оголошення підозри пропагандистам РФ

Нагадаємо, прокуратура заочно оголосила підозру прокремлівському блогеру-пропагандисту Семену Пегову. Він виправдовує війну Росії проти України, за що вже був "премійований" главою Кремля Володимиром Путіним.

Також повідомлялось, що СБУ повідомила про підозру кремлівському політтехнологу, соратнику засновника ПВК "Вагнера" Олександру Малькевичу, який відповідальний за запуск росТБ на тимчасово окупованій Херсонській області.

Крім того, Служба безпеки України оголосила підозру ще одному російському пропагандисту. Мова йде про журналіста Євгенія Поддубного, який знімав "сюжети" у Гостомелі та Бородянці.

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