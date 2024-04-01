Призвала к геноциду украинцев: СБУ объявила подозрение российской пропагандистке Симоньян

Правоохранители Службы безопасности Украины сообщили о подозрении российской пропагандистке Маргарите Симоньян, призывающей убивать украинских детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности задокументировала новые преступления российской пропагандистки Маргариты Симоньян, призвавшей к геноциду украинцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что она возглавляет международный рупор Кремля - телеканал "RT" и входит в медийный пул Путина.
По данным следствия, она одной из первых поддержала полномасштабное вторжение РФ и военные преступления российских оккупантов.
В частности, Симоньян призвала к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года.
Кроме этого, российская пропагандистка неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
Вражеская "ведущая" регулярно распространяет кремлевские нарративы в виде "авторских" сообщений на собственном Telegram-канале и в эфирах российских телеканалов.
В первую очередь речь идет о ее участии в телевизионной передаче еще одного пропагандиста РФ - Владимира Соловьева.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Симоньян о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
"Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории РФ, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности", - отмечают в СБУ, напомнив об уже имеющемся подозрении, объявленном пропагандистке.
Напомним, прокуратура заочно объявила подозрение прокремлевскому блоггеру-пропагандисту Семену Пегову. Он оправдывает войну России против Украины, за что уже был "премирован" главой Кремля Владимиром Путиным.
Также сообщалось, что СБУ сообщила о подозрении кремлевскому политтехнологу, соратнику основателя ЧВК "Вагнера" Александру Малькевичу, ответственному за запуск РосТВ на временно оккупированной Херсонской области.
Кроме того, Служба безопасности Украины объявила подозрение еще одному российскому пропагандисту. Речь идет о журналисте Евгении Поддубном, который снимал "сюжеты" в Гостомеле и Бородянке.
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