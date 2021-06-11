В Киеве на взятке задержали чиновника "Укртрансбезопасности"

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве задержали исполняющего обязанности руководителя Северного межрегионального управления "Укртрансбезопасности". Его задержали на взятке.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе ГБР.

По данным правоохранителей, он требовал от частных предпринимателей, которые занимаются нерегулярными пассажирскими перевозками, платить "дань" от 500 до одной тысячи долларов ежемесячно.

Фото: место задержания (ГБР)

Правоохранители установили, что он якобы требовал 700 долларов у киевского владельца маршрутных такси. За эти деньги чиновник обещал не создавать искусственных препятствий в предпринимательской деятельности, а также не привлекать предпринимателя к административной ответственности за отсутствие маршрутных листов.

"Чиновника задержали "на горячем" во время передачи второй части взятки в сумме 500 долларов. Решается вопрос об объявлении лицу о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч.3.ст.368. УК Украины)", - говорится в сообщении.