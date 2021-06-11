ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве на взятке задержали чиновника "Укртрансбезопасности"

Новина українською →
Киев, Пятница 11 июня 2021 12:06
В Киеве на взятке задержали чиновника "Укртрансбезопасности" Фото: в Киеве задержали чиновника "Укртрансбезопасности" (facebook.com)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве задержали исполняющего обязанности руководителя Северного межрегионального управления "Укртрансбезопасности". Его задержали на взятке.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе ГБР.

По данным правоохранителей, он требовал от частных предпринимателей, которые занимаются нерегулярными пассажирскими перевозками, платить "дань" от 500 до одной тысячи долларов ежемесячно.

Фото: место задержания (ГБР)

Правоохранители установили, что он якобы требовал 700 долларов у киевского владельца маршрутных такси. За эти деньги чиновник обещал не создавать искусственных препятствий в предпринимательской деятельности, а также не привлекать предпринимателя к административной ответственности за отсутствие маршрутных листов.

"Чиновника задержали "на горячем" во время передачи второй части взятки в сумме 500 долларов. Решается вопрос об объявлении лицу о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч.3.ст.368. УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, закарпатскому "криминальному авторитету" из списка СНБО сообщили о подозрении.

Отметим, в Луганской области задержали агента ФСБ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Служба безопасности Украины взятка
NEWS
В Украине 1603 новых случая коронавируса
В Украине 1603 новых случая коронавируса
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами