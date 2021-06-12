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Закладки і понад кіло амфетаміну: у Києві зі спецназом затримали наркоторговця

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Києва, Субота 12 червня 2021 17:26
Закладки і понад кіло амфетаміну: у Києві зі спецназом затримали наркоторговця Фото: поліція затримала наркоторговця в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві поліцейський спецназ провів операцію із затримання наркоторговця. У нього вилучили таблетки екстазі, канабіс, марки ЛСД і більше кілограма амфетаміну.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що за одну закладку фігурант отримував 60 гривень. За збут наркотиків чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Фото: вилучені наркотики (npu.gov.ua)

За даними поліції, його помітив поліцейський спецназ, який патрулював Шевченківський район. На нього звернули увагу, оскільки при появі поліцейських чоловік почав дивно поводитися.

"Під час спілкування він зізнався, що робив так звані закладки з наркотиками. Коли на місце події прибула слідчо-оперативна група Шевченківського району, у нього виявили розфасовані наркотики, гроші та посвідчення співробітника одного з телеканалів. За словами затриманого, за закладку він отримував 60 гривень", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальну справу, поліція встановлює всіх учасників мережі розповсюдження наркотиків, щоб перекрити канал.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на хабарі затримали виконуючого обов'язки голови Північного міжрегіонального управління "Укртрансбезпеки".

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