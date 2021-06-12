Закладки і понад кіло амфетаміну: у Києві зі спецназом затримали наркоторговця

У Києві поліцейський спецназ провів операцію із затримання наркоторговця. У нього вилучили таблетки екстазі, канабіс, марки ЛСД і більше кілограма амфетаміну.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва .

Повідомляється, що за одну закладку фігурант отримував 60 гривень. За збут наркотиків чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Фото: вилучені наркотики (npu.gov.ua)

За даними поліції, його помітив поліцейський спецназ, який патрулював Шевченківський район. На нього звернули увагу, оскільки при появі поліцейських чоловік почав дивно поводитися.

"Під час спілкування він зізнався, що робив так звані закладки з наркотиками. Коли на місце події прибула слідчо-оперативна група Шевченківського району, у нього виявили розфасовані наркотики, гроші та посвідчення співробітника одного з телеканалів. За словами затриманого, за закладку він отримував 60 гривень", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальну справу, поліція встановлює всіх учасників мережі розповсюдження наркотиків, щоб перекрити канал.