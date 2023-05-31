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Закінчуються запаси? З Росії заборонили вивозити патрони і гільзи

Фото: із Росії заборонили вивозити патрони та гільзи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Росії ввів тимчасову заборону вивезення з країни патронів і гільз для патронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Росії.

Заборона на вивезення поширюється на патрони для цивільної та службової нарізної зброї, а також гільзи для набоїв до нарізної вогнепальної зброї певних калібрів.

При цьому не забороняється вивозити патрони та гільзи для забезпечення діяльності російської армії. Повідомляється, що рішення нібито спрямоване на захист інтересів країни.

Заборона діятиме до 31 грудня 2023 року.

Нестача снарядів у російських військ

Російські військові, які воюють проти України, ще взимку почали скаржитися на нестачу боєприпасів. Особливо голосно звучав голос засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Він скаржився, що його найманці гостро відчувають дефіцит.

У січні аналітики ISW зазначали, що через дефіцит боєприпасів Росія не зможе підтримувати наступальні операції у 2023 році.

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