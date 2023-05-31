Заканчиваются запасы? Из России запретили вывозить патроны и гильзы

Запрет на вывоз распространяется на патроны для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильзы для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров.

При этом не запрещается вывозить патроны и гильзы для обеспечения деятельности российской армии. Сообщается, что решение якобы направлено на обеспечение защиты интересов страны.

Запрет будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Нехватка снарядов у российских войск

Российские военные, которые воюют против Украины, еще зимой начали жаловаться на нехватку боеприпасов. Особенно громко звучал голос основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Он жаловался, что его наемники остро ощущают дефицит.

В январе аналитики ISW отмечали, что из-за дефицита боеприпасов Россия не сможет поддерживать наступательные операции в 2023 году.

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