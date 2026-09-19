Закінчив війни, ввів тарифи та вдарив по Ірану. Трамп озвучив 25 досягнень за час при владі

Вибори в США та війна в Україні

Нагадаємо, що днями Reuters повідомило, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа трохи зріс після падіння до рекордно низького рівня. Водночас, позиції його Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу погіршилися.

Також зазначимо, що Трамп із самого початку, як знову балотувався на пост президента США, обіцяв закінчити війну з Україною за 24 години після перемоги. Однак цього не сталося ні після перемоги, ні після вступу на посаду, ні через рік президентства.

Декілька днів тому він знову коментував цю тему ісказав, що врегулювання війни Росії проти України може бути досягнуто найближчим часом. За його словами, це найскладніший конфлікт серед усіх, що він намагався вирішити.