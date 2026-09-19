Выборы в США и война в Украине

Напомним, на днях Reuters сообщило, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа немного вырос после падения до рекордно низкого уровня. В то же время позиции его Республиканской партии накануне промежуточных выборов в Конгресс ухудшились.

Также отметим, что Трамп с самого начала, как вновь баллотировался на пост президента США, обещал закончить войну с Украине за 24 часа после победы. Однако этого не произошло ни после победы, ни после вступления в должность, ни спустя год президентства.

Несколько дней назад он вновь комментировал эту тему и сказал, что урегулирование войны России против Украины может быть достигнуто в ближайшее время. По его словам, это самый сложный конфликт среди всех, которые он пытался решить.