Трамп підняв рейтинг, але демократи отримали перевагу перед виборами, - Reuters

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа трохи зріс після падіння до рекордно низького рівня. Водночас позиції його Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу погіршилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Reuters/Ipsos.

Зараз роботу Трампа на посаді президента схвалюють 35% американців. Наприкінці серпня цей показник становив 33% - це був найнижчий результат за весь час його другого президентського терміну.

Водночас 63% опитаних виступили проти пропозиції лідера США виплатити американцям по 5 тисяч доларів, якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом.

Демократи випереджають республіканців

Ще більш несприятливими для Трампа та його партії є результати щодо майбутніх виборів до Конгресу.

У гіпотетичному загальнонаціональному голосуванні за кандидатів до Конгресу 44% респондентів заявили, що підтримали б демократів, тоді як за республіканців готові проголосувати 37%.

Таким чином, перевага демократів становить 7 відсоткових пунктів. Reuters зазначає, що це найбільший розрив на користь Демократичної партії в таких опитуваннях від моменту повернення Трампа до Білого дому у 2025 році.

Водночас американці вперше за останнє десятиліття почали дещо більше довіряти демократам у питанні управління економікою, хоча перевага залишається невеликою.

На настрої виборців, зокрема, впливають наслідки війни з Іраном, яку Трамп розпочав у лютому. Конфлікт спричинив перебої з постачанням нафти та зростання цін на пальне, що позначилося на американських домогосподарствах.

Окремим фактором невдоволення стали масштабні будівельні проєкти Трампа у Вашингтоні, зокрема бальна зала Білого дому. Близько двох третин опитаних вважають такі витрати малопріоритетними, а проти проєкту виступають не лише демократи, а й близько чверті республіканців.

Проміжні вибори до Конгресу США відбудуться у листопаді. Втрата республіканцями контролю хоча б над однією палатою може суттєво ускладнити Трампу реалізацію його політичного порядку денного до завершення президентського терміну.