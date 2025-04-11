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Генштаб назвав втрати Північної Кореї в Курській області: йдеться про тисячі

П'ятниця 11 квітня 2025 16:34
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Генштаб назвав втрати Північної Кореї в Курській області: йдеться про тисячі Фото: поранений північнокорейський солдат потрапив у полон ЗСУ (t.me/Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Північна Корея втратила близько 4 тисяч солдатів у боях проти українських воїнів у Курській області. Більшість із них дістали серйозні поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.

У Генштабі нагадали, що Росія залучила до бойових дій проти України підрозділи збройних сил Північної Кореї. Загалом до РФ відправили понад 12 тисяч північнокорейських солдатів.

"Втрати цього контингенту КНДР (від початку операції в Курській області) склали близько 4 тисяч осіб, з них понад 3 тисячі - пораненими", - зазначає українське військове командування.

У Генштабі уточнили, що з чотирьох умовних північнокорейських бригад одну знищено, а ще три - втратили боєздатність.

Участь Північної Кореї у війні

Нагадаємо, Північна Корея є союзником Росії у війні проти України. Пхеньян передавав армії РФ свої боєприпаси, ракети і навіть живу силу.

Поки що Росія використовувала північнокорейських солдатів переважно для штурмів у Курській області. Але війська КНДР зазнавали серйозних втрат, оскільки вони не були достатньо добре підготовлені до такої масштабної війни.

У січні навіть з'явилися чутки, що північнокорейських солдатів відвели з лінії фронту через дуже великі втрати.

11 січня українські захисники вперше взяли в полон військових КНДР. Президент України Володимир Зеленський нещодавно зазначав, що Україна готова їх обміняти.

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