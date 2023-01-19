Закінчення війни, наступ Росії та "гарантії": Дуда зробив низку заяв про Україну

Про закінчення війни

Польський президент зазначив, що обговорював це питання в Давосі під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Як закінчиться ця війна, ніхто з нас не може цього передбачити, але генсек НАТО наголошує, що вона закінчиться за столом переговорів. Напевно так, рано чи пізно сторони будуть змушені сісти за стіл. Одне можна сказати точно, умов сьогодні немає. Для України справа очевидна - Росія має піти з окупованих територій", - заявив Дуда.

Військова допомога

Він також виступи в за надання Україні необхідної підтримки, аби вона могла захиститися.

"Україна протистоїть російській агресії... Єдиний спосіб зупинити це - забезпечити Україну сучасним обладнанням", - акцентував Дуда.

Також він розповів, що мав діалог з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"З канцлером Німеччини Олафом Шольцом ми говорили про енергетичну безпеку...Процес створення бронетанкового ресурсу для України йде, і я вірю, що німецька сторона також долучиться до нього", - сказав Дуда.

Новий наступ РФ

Також польський лідер заявив, що слід очікувати нового російського наступу оскільки мобілізація, яку глава Кремля Володимир Путін проводить останніми місяцями, має призвести до відправки нових військ на фронт.

"Для того, щоб відбити цей наступ, Україні зараз потрібні постачання сучасної техніки та навчання екіпажів її експлуатації. Про це наголосив президент Зеленський у своєму виступі в Давосі", - зазначив Дуда.

"Гарантії безпеки"

Також президент Польщі обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і надання Україні "гарантій безпеки".

"Під час дебатів с переговорів з Єнсом Столтенбергом. Я торкнувся теми гарантій безпеки для України. Ми - Польща і Литва, до яких звертався президент Володимир Зеленський за цю підтримку і будемо до цього прагнути", - підсумував Дуда.