Окончание войны, наступление РФ и "гарантии": Дуда сделал ряд заявлений об Украине

Об окончании войны

Польский президент отметил, что обсуждал этот вопрос в Давосе во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Как закончится эта война, никто из нас не может этого предусмотреть, но генсек НАТО отмечает, что она закончится за столом переговоров. Наверное, рано или поздно стороны будут вынуждены сесть за стол. Одно можно сказать точно, условий сегодня нет. Для Украины дело очевидно - Россия должна уйти с оккупированных территорий", - заявил Дуда.

Военная помощь

Он также выступил за предоставление Украине необходимой поддержки, чтобы она могла защититься.

"Украина противостоит российской агрессии... Единственный способ остановить это - обеспечить Украину современным оборудованием", - акцентировал Дуда.

Также он рассказал, что говорил с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"С канцлером Германии Олафом Шольцом мы говорили об энергетической безопасности... Процесс создания бронетанкового ресурса для Украины идет, и я верю, что немецкая сторона также присоединится к нему", - сказал Дуда.

Новое наступление РФ

Также польский лидер заявил, что следует ожидать нового российского наступления, поскольку мобилизация, которую глава Кремля Владимир Путин проводит в последние месяцы, может привести к отправке новых войск на фронт.

"Для того чтобы отразить это наступление, Украине сейчас нужны поставки современной техники и обучение экипажей ее эксплуатации. Об этом подчеркнул президент Зеленский в своем выступлении в Давосе", - отметил Дуда.

"Гарантии безопасности"

Также президент Польши обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и предоставление Украине "гарантий безопасности".

"В ходе дебатов по переговорам с Йенсом Столтенбергом. Я затронул тему гарантий безопасности для Украины. Мы - Польша и Литва, к которым обращался президент Владимир Зеленский за эту поддержку и будем к этому стремиться", - подытожил Дуда.