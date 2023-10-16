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Закінчать все ядеркою. Окупант скаржиться на відсутність результатів у війні в Україні

Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Окупанти почали все частіше задумуватись про те, чи має якісь цілі вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, росіяни скаржаться на те, що не можуть піти у відпустку. А ті, кого відпускають, платять за це хабар. Окупант ділиться думками про відмивання грошей вищим керівництвом держави на війні.

"Тут деякі пішли за гроші (у відпустку), якщо по одній людині будуть відпускати. Вони або переговорами будуть закінчувати, або ядерною зброєю. Гроші відмивають нах*й великі, та й усе, бабло... та й Путін теж бабосики відмиває. Та не знаю, навіщо взагалі туди полізли. Хоча, на своїй землі не може розуму дати нах*й, сюди поліз", - говорить росіянин.

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Інший окупант поскаржився на відсутність боєприпасів на фронті. Він також очікував на відпустку для того, щоб не повернутись воювати.

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