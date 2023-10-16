RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Закончат все ядеркой. Оккупант жалуется на отсутствие результатов в войне в Украине

Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Оккупанты начали все чаще задумываться о том, есть ли какие-либо цели вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, россияне жалуются на то, что не могут уйти в отпуск. А те, кого отпускают, платят за это взятку. Оккупант делится мнениями об отмывании денег высшим руководством государства на войне.

"Здесь некоторые ушли за деньги (в отпуск), если по одному человеку будут отпускать. Они либо переговорами будут заканчивать, либо ядерным оружием. Деньги отмывают нах*и большие, да и все, бабло... и Путин тоже бабушки отмывает. Но не знаю, зачем вообще туда полезли. Хотя, на своей земле не может ума дать нах*й, сюда полез", - говорит россиянин.

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Другой оккупант пожаловался на отсутствие боеприпасов на фронте. Он также ожидал отпуска для того, чтобы не вернуться воевать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведкиВойна России против Украины