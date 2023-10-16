ua en ru
Пн, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Закінчать все ядеркою. Окупант скаржиться на відсутність результатів у війні в Україні

Понеділок 16 жовтня 2023 20:05
UA EN RU
Закінчать все ядеркою. Окупант скаржиться на відсутність результатів у війні в Україні Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Окупанти почали все частіше задумуватись про те, чи має якісь цілі вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, росіяни скаржаться на те, що не можуть піти у відпустку. А ті, кого відпускають, платять за це хабар. Окупант ділиться думками про відмивання грошей вищим керівництвом держави на війні.

"Тут деякі пішли за гроші (у відпустку), якщо по одній людині будуть відпускати. Вони або переговорами будуть закінчувати, або ядерною зброєю. Гроші відмивають нах*й великі, та й усе, бабло... та й Путін теж бабосики відмиває. Та не знаю, навіщо взагалі туди полізли. Хоча, на своїй землі не може розуму дати нах*й, сюди поліз", - говорить росіянин.

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Інший окупант поскаржився на відсутність боєприпасів на фронті. Він також очікував на відпустку для того, щоб не повернутись воювати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведки Війна Росії проти України
NEWS
Нічна атака на Україну. Куди РФ запускала дрони та ракети і які наслідки
Нічна атака на Україну. Куди РФ запускала дрони та ракети і які наслідки
DAILY
Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу