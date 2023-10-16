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Закончат все ядеркой. Оккупант жалуется на отсутствие результатов в войне в Украине

Понедельник 16 октября 2023 20:05
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Закончат все ядеркой. Оккупант жалуется на отсутствие результатов в войне в Украине Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Оккупанты начали все чаще задумываться о том, есть ли какие-либо цели вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, россияне жалуются на то, что не могут уйти в отпуск. А те, кого отпускают, платят за это взятку. Оккупант делится мнениями об отмывании денег высшим руководством государства на войне.

"Здесь некоторые ушли за деньги (в отпуск), если по одному человеку будут отпускать. Они либо переговорами будут заканчивать, либо ядерным оружием. Деньги отмывают нах*и большие, да и все, бабло... и Путин тоже бабушки отмывает. Но не знаю, зачем вообще туда полезли. Хотя, на своей земле не может ума дать нах*й, сюда полез", - говорит россиянин.

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Другой оккупант пожаловался на отсутствие боеприпасов на фронте. Он также ожидал отпуска для того, чтобы не вернуться воевать.

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