Закидування м‘ясом і боєприпасами: військовий розповів про тактику росіян

Армія РФ стоїть на радянських рейках і ще довго буде стояти. Вони реалізують тактику управління, яку керівництво армії реалізовувало ще в Радянському союзі.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів т.в.о. командира 3-ї ОШБр, майор Родіон Кудряшов.
"Це хвильові атаки піхоти - кидання підрозділу, за підрозділом взвод, за взводом батальйон. Все це робиться для того, щоб поліпшити становище своїх військ на передньому краї, тобто закидання м'ясом", - сказав він.
Кудряшов також відзначив надвелике використання боєприпасу, які після розпаду СРСР є великим профіцитом в армії РФ. "Тому викидання великої кількості заліза на голови ворогам - це теж основна тактика РФ. І в комбінації ми маємо те ж саме, що мали при СРСР - велика навала, яку застосовує армія РФ", - додав він.
Однак, за його словами, армія РФ розвивається і робить все для того, щоб підвищити свій функціонал. "Вона так чи інакше переходить на сучасні БПЛА, інші види озброєння, принаймні намагається. У них є певні результати, але за допомогою дій санкцій, за допомогою певної ізоляції цей процес відбуватиметься довго", - розповів майор ЗСУ.
"Саме цей час, коли армія РФ не може повноцінно розвиватись, ми повинні використовувати на всі 100%. Коли нам допомагає весь світ, ми повинні розвивати нашою армію і вбивати ворога не кількістю, не великими навалами, як практикує армія РФ, а сучасними видами озброєння, організованою армією і сучасними засобами, які допоможуть не тільки зберегти життя солдату, а й нанести шкоду ворогу", - заявив Кудряшов.
Нагадаємо, станом на ранок на ранок понеділка, 22 травня 2023, українські військові ліквідували 203 880 росіян з армії, яка вторглася в лютому минулого року.
Тільки під Бахмутом, за словами, президента США Джо Байдена, росіяни втратили 100 тисяч осіб вбитими та пораненими.
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