Закидування м‘ясом і боєприпасами: військовий розповів про тактику росіян

"Це хвильові атаки піхоти - кидання підрозділу, за підрозділом взвод, за взводом батальйон. Все це робиться для того, щоб поліпшити становище своїх військ на передньому краї, тобто закидання м'ясом", - сказав він.

Кудряшов також відзначив надвелике використання боєприпасу, які після розпаду СРСР є великим профіцитом в армії РФ. "Тому викидання великої кількості заліза на голови ворогам - це теж основна тактика РФ. І в комбінації ми маємо те ж саме, що мали при СРСР - велика навала, яку застосовує армія РФ", - додав він.

Однак, за його словами, армія РФ розвивається і робить все для того, щоб підвищити свій функціонал. "Вона так чи інакше переходить на сучасні БПЛА, інші види озброєння, принаймні намагається. У них є певні результати, але за допомогою дій санкцій, за допомогою певної ізоляції цей процес відбуватиметься довго", - розповів майор ЗСУ.

"Саме цей час, коли армія РФ не може повноцінно розвиватись, ми повинні використовувати на всі 100%. Коли нам допомагає весь світ, ми повинні розвивати нашою армію і вбивати ворога не кількістю, не великими навалами, як практикує армія РФ, а сучасними видами озброєння, організованою армією і сучасними засобами, які допоможуть не тільки зберегти життя солдату, а й нанести шкоду ворогу", - заявив Кудряшов.