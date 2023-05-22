Забрасывание мясом и боеприпасами: военный рассказал о тактике россиян

"Это волновые атаки пехоты - бросание подразделения, за подразделением взвод, за взводом батальон. Все это делается для того, чтобы улучшить положение своих войск на переднем крае, то есть забрасывание мясом", - сказал он.

Кудряшов также отметил сверхбольшое использование боеприпасов, которые после распада СССР являются большим профицитом в армии РФ. "Поэтому выбрасывание большого количества железа на головы врагам - это тоже основная тактика РФ. И в комбинации мы имеем то же, что имели при СССР - большой навал, который применяет армия РФ", - добавил он.

Однако, по его словам, армия РФ развивается и делает все для того, чтобы повысить свой функционал. "Она так или иначе переходит на современные БПЛА, другие виды вооружения, по крайней мере, пытается. У них есть определенные результаты, но с помощью действий санкций, с помощью определенной изоляции этот процесс будет происходить долго", - рассказал майор ВСУ.

"Именно это время, когда армия РФ не может полноценно развиваться, мы должны использовать на все 100%. Когда нам помогает весь мир, мы должны развивать нашу армию и убивать врага не количеством, не большими навалами, как практикует армия РФ, а современными видами вооружения, организованной армией и современными средствами, которые помогут не только сохранить жизнь солдату, но и нанести вред врагу", - заявил Кудряшов.