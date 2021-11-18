Заказчикам покушения на Лещенко грозит пожизненное заключение

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко мог стать жертвой покушения. Заказчикам грозит пожизненное заключение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра внутренних дел Дениса Монастырского во время брифинга.
Как отметил Монастырский, статьи, по которым позже объявят подозрение заказчикам - являются особо тяжкими, в связи с чем им грозит пожизненное заключение.
"Статьи, по которым будет объявлено подозрение, являются особенно тяжелыми. За них предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Справедливость конечно же оценит суд", - заявил министр.
По словам начальника Национальной полиции Игоря Клименко, сейчас заказчики - гражданка Украины и гражданин США, находятся в изоляторе временного содержания.
Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности покушения на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.