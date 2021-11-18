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Замовникам замаху на Лещенка загрожує довічне ув'язнення

Автор: Сергій Пишкін

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко міг стати жертвою замаху. Замовникам загрожує довічне ув'язнення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського під час брифінгу.

Як зазначив Монастирський, статті, за якими пізніше оголосять підозру замовникам - є особливо тяжкими, у зв'язку з чим їм загрожує довічне ув'язнення.

"Статті, за якими буде оголошено підозру, є особливо важкими. За них передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі. Справедливість звичайно ж оцінить суд", - заявив міністр.

За словами начальника Національної поліції Ігоря Клименка, наразі замовники - громадянка України й громадянин США, знаходяться в ізоляторі тимчасового утримання.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці замаху на міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка.

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Сергей Лещенко