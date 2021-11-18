Замовникам замаху на Лещенка загрожує довічне ув'язнення

Як зазначив Монастирський, статті, за якими пізніше оголосять підозру замовникам - є особливо тяжкими, у зв'язку з чим їм загрожує довічне ув'язнення.

"Статті, за якими буде оголошено підозру, є особливо важкими. За них передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі. Справедливість звичайно ж оцінить суд", - заявив міністр.

За словами начальника Національної поліції Ігоря Клименка, наразі замовники - громадянка України й громадянин США, знаходяться в ізоляторі тимчасового утримання.