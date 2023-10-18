На Закарпатті зіткнулись два легковика: є жертва, багато поранених, серед них діти

На Закарпатті сталася аварія, в якій одна людина загинула, ще 6 травмовані. Серед поранених - діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"У с. Нижня Апша Тячівського району зіткнулися два легковика. Надвичайники допомогли двом травмованим пасажиркам вибратися з потрощеної автівки та передали їх медикам", - йдеться в повідомленні.
Також рятувальники дістали тіло загиблого водія іншого автомобіля, розрізавши салон легковика.
Причину та деталі аварії з’ясовують правоохоронці.
Як повідомлялось, раніше через ДТП у Миколаївській області за участі мікроавтобуса та вантажівки загинули дві людини, ще дві зазнали травм.
Крім того, смертельна ДТП сталася поблизу Дрогобича Львівської області 15 жовтня. Внаслідок аварії троє осіб загинули.
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