UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Закарпатті зіткнулись два легковика: є жертва, багато поранених, серед них діти

Фото: на Закарпатті зіткнулися два легковики, є жертва та багато поранених (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

На Закарпатті сталася аварія, в якій одна людина загинула, ще 6 травмовані. Серед поранених - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"У с. Нижня Апша Тячівського району зіткнулися два легковика. Надвичайники допомогли двом травмованим пасажиркам вибратися з потрощеної автівки та передали їх медикам", - йдеться в повідомленні.

Також рятувальники дістали тіло загиблого водія іншого автомобіля, розрізавши салон легковика.

Причину та деталі аварії з’ясовують правоохоронці.

Як повідомлялось, раніше через ДТП у Миколаївській області за участі мікроавтобуса та вантажівки загинули дві людини, ще дві зазнали травм.

Крім того, смертельна ДТП сталася поблизу Дрогобича Львівської області 15 жовтня. Внаслідок аварії троє осіб загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПЗакарпатська область