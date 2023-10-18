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На Закарпатье столкнулись две легковушки: есть жертва, много раненых, среди них дети

Фото: на Закарпатье столкнулись две легковушки, есть жертва и много раненых (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

На Закарпатье произошла авария, в которой один человек погиб, еще 6 травмированы. Среди раненых - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В с. Нижняя Апша Тячевского района столкнулись две легковушки. Спасатели помогли двум травмированным пассажиркам выбраться из разбитого автомобиля и передали их медикам", - говорится в сообщении.

Также спасатели достали тело погибшего водителя другого автомобиля, разрезав салон легковушки.

Причину и детали аварии выясняют правоохранители.

Как сообщалось, ранее из-за ДТП в Николаевской области при участии микроавтобуса и грузовика погибли два человека, еще два получили травмы.

Кроме того, смертельное ДТП произошло вблизи Дрогобыча Львовской области 15 октября. В результате аварии три человека погибли.

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ДТПЗакарпатская область