На Закарпатье столкнулись две легковушки: есть жертва, много раненых, среди них дети

"В с. Нижняя Апша Тячевского района столкнулись две легковушки. Спасатели помогли двум травмированным пассажиркам выбраться из разбитого автомобиля и передали их медикам", - говорится в сообщении.

Также спасатели достали тело погибшего водителя другого автомобиля, разрезав салон легковушки.

Причину и детали аварии выясняют правоохранители.

Как сообщалось, ранее из-за ДТП в Николаевской области при участии микроавтобуса и грузовика погибли два человека, еще два получили травмы.

Кроме того, смертельное ДТП произошло вблизи Дрогобыча Львовской области 15 октября. В результате аварии три человека погибли.