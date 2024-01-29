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На Закарпатті затримали чоловіка, який кинув гранату на подвір'я депутата облради

Фото: на Закарпатті затримали чоловіка, який кинув гранату на подвір'я депутата облради (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Мукачеві Закарпатської області затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, кинув гранату на подвір'я депутата обласної ради 23 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу Закарпатської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури викрито та затримано 27-річного мешканця Мукачева за підозрою в умисному знищенні чужого майна шляхом вибуху та незаконному поводженні з боєприпасами (ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам правоохоронцям вдалося встановити особу чоловіка, який кинув гранату у двір будинку депутата Закарпатської обласної ради. Подія сталася в Мукачеві на початку цього тижня, 23 січня, близько 4 години ранку.

Від вибуху ніхто не постраждав, однак було пошкоджено майно потерпілого. Сума збитків встановлюється.

Підозрюваного затримали сьогодні в Ужгороді. В його особистих речах правоохоронці знайшли ще одну гранату - РГД-5, яку він незаконно придбав і зберігав до моменту вилучення.

 

Фото: на Закарпатті затримали чоловіка, який кинув гранату на подвір'я депутата облради (facebook.com/zakprokuratura)

Що передувало

Нагадаємо, у Мукачеві Закарпатської області вночі 23 січня невідомий кинув гранату на подвір'я депутата обласної ради. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав.

Зʼясувалося, що господар помешкання - депутат Закарпатської обласної ради. "Тривожну кнопку" натиснув охоронець, який почув звук вибуху на подвірʼї.

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