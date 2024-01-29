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На Закарпатье задержали мужчину, который бросил гранату во двор депутата облсовета

Фото: на Закарпатье задержали мужчину, бросившего гранату во двор депутата облсовета (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Мукачево Закарпатской области задержан мужчина, который, по информации следствия, бросил гранату во двор депутата областного совета 23 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Закарпатской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры разоблачен и задержан 27-летний житель Мукачево по подозрению в умышленном уничтожении чужого имущества путем взрыва и незаконном обращении с боеприпасами (ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям правоохранителям удалось установить личность мужчины, бросившего гранату во двор дома депутата Закарпатского областного совета. Событие произошло в Мукачево в начале этой недели, 23 января, около 4 часов утра.

От взрыва никто не пострадал, однако повреждено имущество потерпевшего. Сумма ущерба устанавливается.

Подозреваемый был задержан сегодня в Ужгороде. В его личных вещах правоохранители обнаружили еще одну гранату - РГД-5, которую он незаконно приобрел и хранил до момента изъятия.

 

Фото: на Закарпатье задержан мужчина, который бросил гранату во двор депутата облсовета (facebook.com/zakprokuratura)

Что предшествовало

Напомним, в Мукачево Закарпатской области ночью 23 января неизвестный бросил гранату во двор депутата областного совета. В результате взрыва никто из людей не пострадал.

Выяснилось, что хозяин дома - депутат Закарпатского областного совета. "Тревожную кнопку" нажал охранник, услышавший звук взрыва во дворе.

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ЗакарпатьеМукачево