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На Закарпатті заборонили всі релігійні організації, пов'язані з РФ

Фото: на Закарпатті заборонили релігійні організації, пов'язані з РФ (wikipedia org)
Автор: Наталія Гурковська

На Закарпатті заборонили діяльність релігійних організацій, пов’язаних із РФ. Також заборона сягає й інших громадських організацій, зокрема, які будь-яким чином мають відношення до Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення обласної ради.

Відповідне рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері діяльності громадських та релігійних організацій на території Закарпатської області" щойно підтримали депутати обласної ради.

"Заборонити на території Закарпатської області діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій, які співпрацюють або пов’язані з країною-агресором російською федерацією", - йдеться в документі.

До заборони у рішенні депутати додають рекомендації правоохоронним органам забезпечити швидке та дієве реагування на виявлення фактів ведення антиукраїнської пропаганди з боку представників релігійних, громадських та інших організацій.

Ситуація з УПЦ МП в Україні

22 листопада СБУ провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві. Вони пройшли після того, як у мережі з'явилося відео, як під час одного з богослужінь парафіяни молилися за Росію.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії. Своєю чергою, РНБО також запровадила санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Також до списку потрапив колишній нардеп Вадим Новінський.

На початку квітня 2022 року митрополит УПЦ МП Павло отримав підозру від СБУ. У нього провели обшуки. Зараз він перебуває під домашнім арештом, такий запобіжний захід буде діяти до липня. Він має носити браслет.

Пізніше СБУ провела масштабні обшуки у храмах та церквах УПЦ МП у всій країні. Як розповіли у відомстві, було знайдено велику кількість пропагандистської літератури та брошурок про "руський мир". Наразі УПЦ МП заборонили вже у кількох областях України. Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.

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Закарпатська область