На Закарпатье запретили все религиозные организации, связанные с РФ

Соответствующее решение "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере деятельности общественных и религиозных организаций на территории Закарпатской области" только поддержали депутаты областного совета.

"Запретить на территории Закарпатской области деятельность религиозных, церковных, общественных и других организаций, сотрудничающих или связанных со страной-агрессором Российской Федерацией", - говорится в документе.

К запрету в решении депутаты добавляют рекомендации правоохранительным органам обеспечить быстрое и действенное реагирование на выявление фактов ведения антиукраинской пропаганды со стороны представителей религиозных, общественных и других организаций.

Ситуация с УПЦ МП в Украине

22 ноября СБУ провела обыски на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве. Они прошли после того, как в сети появилось видео, как во время одного из богослужений прихожане молились за Россию.

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по запрету в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России. В свою очередь, СНБО также ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Также в список попал бывший нардеп Вадим Новинский.

В начале апреля 2022 года митрополит УПЦ МП Павел получил подозрение от СБУ. У него провели обыски. Сейчас он находится под домашним арестом, такая мера пресечения будет действовать до июля. Он обязан носить браслет.

Позже СБУ провела масштабные обыски в храмах и церквях УПЦ МП по всей стране. Как рассказали в ведомстве, было найдено большое количество пропагандистской литература и брошюрок о "русском мире". На данный момент УПЦ МП запретили уже в нескольких областях Украины. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.