На Закарпатті заборонили розпалювати багаття у лісі

"В області посилюють захист лісів у весняно-літній пожежонебезпечний період. Відповідне рішення прийняли сьогодні під час планового засідання Регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. Причиною тому є необережне поводження з вогнем, спалювання залишків рослинності, дитячі пустощі тощо. Такі пожежі завдають матеріальних та екологічних збитків, зростає небезпека поширення вогню на лісові масиви, населені пункти, що може призвести до непередбачених наслідків", - йдеться в повідомленні.

Саме тому комісія вирішила заборонити:

розпалювати багаття у лісах і рекреаційних зонах, крім спеціально облаштованих місць і зон відпочинку

випалювати стерню, сухі рослини та сміття на землях лісового фонду, торфовищах, сільськогосподарських угіддях, лісосмугах, заплавах річок та вздовж доріг.

"Окрім того, місцевим органам влади рекомендували запровадити обмеження відвідувати лісові масиви і лісопаркові зони, їхати до них на автотранспортних засобах, проводити лісозаготівельні роботи, а також полювати", - додав перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.