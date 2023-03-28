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На Закарпатті заборонили розпалювати багаття у лісі

Фото: на Закарпатті заборонили розпалювати багаття в лісах (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На Закарпатті заборонили розпалювати багаття в лісах, оскільки постійно у весняно-літній період частішають пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на першого заступника голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького

"В області посилюють захист лісів у весняно-літній пожежонебезпечний період. Відповідне рішення прийняли сьогодні під час планового засідання Регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. Причиною тому є необережне поводження з вогнем, спалювання залишків рослинності, дитячі пустощі тощо. Такі пожежі завдають матеріальних та екологічних збитків, зростає небезпека поширення вогню на лісові масиви, населені пункти, що може призвести до непередбачених наслідків", - йдеться в повідомленні.

Саме тому комісія вирішила заборонити:

  • розпалювати багаття у лісах і рекреаційних зонах, крім спеціально облаштованих місць і зон відпочинку
  • випалювати стерню, сухі рослини та сміття на землях лісового фонду, торфовищах, сільськогосподарських угіддях, лісосмугах, заплавах річок та вздовж доріг.

"Окрім того, місцевим органам влади рекомендували запровадити обмеження відвідувати лісові масиви і лісопаркові зони, їхати до них на автотранспортних засобах, проводити лісозаготівельні роботи, а також полювати", - додав перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Раніше ми писали про те. що з початку року в Україні зафіксували понад 2 тисячі випадків пожеж на природі. Також, що всього за 1 добу сталося 147 пожеж на площі 86 га.

Також нагадаємо,в Іспанії лісова пожежа знищила 4 тисячі гектарів лісу. Тисяча людей змушені були евакуюватись.

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ЗакарпаттяПожежа