В Іспанії лісова пожежа знищила 4 тисячі гектарів лісу

Сьогодні, 25 березня, поблизу іспанського містечка Вільянуева-де-Вівер виникла пожежа, яка вже знищила близько 4 тисячі гектарів лісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais .

Через лісову пожежу поблизу Вільянуева-де-Вівер змушені були евакуюватись.понад 1000 людей. За даними видання, наразі немає підстав вважати, що погасити вогонь вдасться найближчим часом.

Однак завдяки підвищенню вологості рятувальникам вдалося не допустити збільшення периметра стихії.

Нагадаємо, вчора у Стамбулі зайнявся готель, двоє людей загинули та ще двоє постраждали.

Крім того, днями у французькому Бордо під час пенсійних протестів невідомі підпалили мерію.

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