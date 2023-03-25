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В Іспанії лісова пожежа знищила 4 тисячі гектарів лісу

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Іспанія, Субота 25 березня 2023 21:44
В Іспанії лісова пожежа знищила 4 тисячі гектарів лісу Фото: лісова пожежа в Іспанії знищила 4 тисячі гектарів лісу (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 березня, поблизу іспанського містечка Вільянуева-де-Вівер виникла пожежа, яка вже знищила близько 4 тисячі гектарів лісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Через лісову пожежу поблизу Вільянуева-де-Вівер змушені були евакуюватись.понад 1000 людей. За даними видання, наразі немає підстав вважати, що погасити вогонь вдасться найближчим часом.

В Іспанії лісова пожежа знищила 4 тисячі гектарів лісу

Однак завдяки підвищенню вологості рятувальникам вдалося не допустити збільшення периметра стихії.

Нагадаємо, вчора у Стамбулі зайнявся готель, двоє людей загинули та ще двоє постраждали.

Крім того, днями у французькому Бордо під час пенсійних протестів невідомі підпалили мерію.

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Іспанія Пожежа
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