В Україні зростає кількість пожеж. Рятувальники нагадали правила перебування на природі
З початку року в Україні зафіксували понад 2 тисячі пожеж на природі. Щоб уникнути таких інцидентів, необхідно дотримуватися кількох правил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.
У ДСНС зазначають, що у важкий воєнний час рятувальники змушені не лише усувати наслідки агресії РФ, а й виїжджати на гасіння сухостою.
У відомстві закликають не допомагати ворогові та дотримуватися правил пожежної безпеки.
Зокрема, під час перебування на природі заборонено:
- розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях;
- залишати недопалки та сірники на сухій трав'янистій підстилці;
- спалювати сміття та рослинні залишки.
"Пам'ятайте, пожежі в екосистемах можуть спричинити неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки і поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин", - наголосили в ДСНС.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Броварах сталася масштабна пожежа у житловому будинку.
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