RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Закарпатье запретили разжигать костры в лесу

Фото: на Закарпатье запретили разжигать костры в лесах (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На Закарпатье запретили разжигать костры в лесах, поскольку в весенне-летний период учащаются случаи пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на первого заместителя председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого.

"В области в весенне-летний пожароопасный период усиливают контроль за лесами. Соответствующее решение приняли сегодня во время планового заседания Региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Причиной тому является неосторожное поведение с огнем, сжигание остатков растений, детские игры и тому подобное. Такие пожары наносят материальный и экологический ущерб, растет опасность распространения огня на лесные массивы, населенные пункты, что может привести к непредвиденным последствиям", - говорится в сообщении.

Именно поэтому комиссия решила запретить:

  • разжигать костры в лесах и рекреационных зонах, кроме специально обустроенных мест и зон отдыха
  • выжигать стерню, сухие растения и мусор на землях лесного фонда, торфяниках, сельскохозяйственных угодьях, лесополосах, поймах рек и вдоль дорог.

"Кроме того, местным органам власти рекомендовали ограничить посещение лесных массивов и лесопарковых зон, ехать к ним на автотранспортных средствах, проводить лесозаготовительные работы, а также охотиться", - добавил первый заместитель главы Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

Раньше мы писали о том, что с начала года в Украине зафиксировали более 2 тысяч случаев пожаров на природе. Также всего за 1 сутки произошло 147 пожаров на площади 86 га.

Также напомним , что в Испании лесной пожар уничтожил 4 тысячи гектаров леса. Тысячи людей вынуждены были эвакуироваться.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗакарпатьеПожар