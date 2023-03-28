На Закарпатье запретили разжигать костры в лесу

На Закарпатье запретили разжигать костры в лесах, поскольку в весенне-летний период учащаются случаи пожаров.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на первого заместителя председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого.
"В области в весенне-летний пожароопасный период усиливают контроль за лесами. Соответствующее решение приняли сегодня во время планового заседания Региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Причиной тому является неосторожное поведение с огнем, сжигание остатков растений, детские игры и тому подобное. Такие пожары наносят материальный и экологический ущерб, растет опасность распространения огня на лесные массивы, населенные пункты, что может привести к непредвиденным последствиям", - говорится в сообщении.
Именно поэтому комиссия решила запретить:
"Кроме того, местным органам власти рекомендовали ограничить посещение лесных массивов и лесопарковых зон, ехать к ним на автотранспортных средствах, проводить лесозаготовительные работы, а также охотиться", - добавил первый заместитель главы Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.
Раньше мы писали о том, что с начала года в Украине зафиксировали более 2 тысяч случаев пожаров на природе. Также всего за 1 сутки произошло 147 пожаров на площади 86 га.
Также напомним , что в Испании лесной пожар уничтожил 4 тысячи гектаров леса. Тысячи людей вынуждены были эвакуироваться.