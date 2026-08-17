На Закарпатті викрили схему на мільярд гривень збитків, до неї причетний депутат

Як працювала схема

У 2024 році товариство отримало дозвіл на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища площею 59 гектарів під Ужгородом. Однак "дослідницький" етап швидко перетворився на промисловий видобуток каменю.

До оборудки, за даними слідства, були причетні:

депутат Закарпатської обласної ради - співзасновник товариства;

директор підприємства;

головний інженер, який організовував видобування;

директор іншої компанії, через яку реалізовували андезит.

Знищений ліс і незаконні опори

Для роботи кар'єру знищили близько 10 гектарів лісу. Землі лісового фонду самовільно використали для прокладання 2,6 км ліній електропередач та встановлення 52 опор під них.

Породу видобували вибуховим способом без обов'язкової оцінки впливу на довкілля. Слідчі зафіксували щонайменше 13 фактів буровибухових робіт. Загалом незаконно видобули близько 417 тисяч кубометрів корисних копалин.

Скільки каменю продали в обхід закону

За податковою звітністю компанія реалізувала понад 774 тисячі тонн андезиту. Але слідство виявило ще 353 тисячі тонн необлікованої продукції вартістю близько 247 мільйонів гривень - її, за версією правоохоронців, продавали за готівку.

За висновками судових експертиз, загальні збитки держави від схеми перевищили 949,8 мільйона гривень.

Що показали розмови учасників схеми

Під час розслідування правоохоронці зафіксували розмови учасників про те, як продовжувати користуватися ділянкою попри позови прокуратури. Фігуранти також обговорювали Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, яка займається ситуацією довкола родовища.

Наразі всім чотирьом учасникам схеми повідомлено про підозру. Залежно від ролі кожного, їм інкримінують незаконне видобування корисних копалин, що спричинило тяжкі наслідки, а також легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Питання про запобіжні заходи вирішується.

"Водночас хочу застерегти й наголосити на тому, що механізм ТСК і надалі має залишатися інструментом встановлення істини, а не ставати прикриттям для підприємства, чия діяльність завдала державі майже мільярдних збитків", - зазначив Руслан Кравченко.

Слідство триває.

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