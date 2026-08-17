На Закарпатье разоблачили схему на миллиард гривен убытков, к ней причастен депутат

Как работала схема

В 2024 году общество получило разрешение на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку месторождения площадью 59 гектаров под Ужгородом. Однако "исследовательский" этап быстро превратился в промышленную добычу камня.

К сделке, по данным следствия, были причастны:

депутат Закарпатского областного совета - соучредитель общества;

директор предприятия;

главный инженер, который организовывал добычу;

директор другой компании, по которой реализовывали андезит.

Уничтоженный лес и незаконные опоры

Для работы карьеру было уничтожено около 10 гектаров леса. Земли лесного фонда самовольно использовали для прокладки 2,6 км линий электропередач и установки 52 опор под них.

Породу извлекали взрывным способом без обязательной оценки воздействия на окружающую среду. Следователи зафиксировали не менее 13 фактов буровзрывных работ. В общей сложности незаконно добыли около 417 тысяч кубометров полезных ископаемых.

Сколько камня продали в обход закона

По налоговой отчетности компания реализовала более 774 тысяч тонн андезита. Но следствие выявило еще 353 тысяч тонн неучтенной продукции стоимостью около 247 миллионов гривен - ее, по версии правоохранителей, продавали за наличные.

По выводам судебных экспертиз, общий ущерб государства от схемы превысил 949,8 миллиона гривен.

Что показали разговоры участников схемы

В ходе расследования правоохранители зафиксировали разговоры участников о том, как продолжать пользоваться участком, несмотря на иски прокуратуры. Фигуранты также обсуждали Временную следственную комиссию Верховной Рады, занимающуюся ситуацией вокруг месторождения.

Все четыре участника схемы сообщены о подозрении. В зависимости от роли каждого, им инкриминируют незаконную добычу полезных ископаемых, что повлекло тяжкие последствия, а также легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Вопрос о мерах предосторожности решается.

"В то же время хочу предостеречь и отметить то, что механизм ВСК и дальше должен оставаться инструментом установления истины, а не становиться прикрытием для предприятия, чья деятельность нанесла государству почти миллиардный ущерб", - отметил Руслан Кравченко.

Следствие продолжается.

Схемы уклонения и мошенничества в Украине

Недавно в Харькове правоохранители разоблачили схему незаконного оформления инвалидности военнообязанным.