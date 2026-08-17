На Закарпатье разоблачили схему на миллиард гривен убытков, к ней причастен депутат

На Закарпатье правоохранители раскрыли схему незаконной добычи андезита на почти миллиард гривен убытков. В схеме фигурируют депутат облсовета и руководители предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Руслана Кравченко.
В 2024 году общество получило разрешение на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку месторождения площадью 59 гектаров под Ужгородом. Однако "исследовательский" этап быстро превратился в промышленную добычу камня.
К сделке, по данным следствия, были причастны:
Для работы карьеру было уничтожено около 10 гектаров леса. Земли лесного фонда самовольно использовали для прокладки 2,6 км линий электропередач и установки 52 опор под них.
Породу извлекали взрывным способом без обязательной оценки воздействия на окружающую среду. Следователи зафиксировали не менее 13 фактов буровзрывных работ. В общей сложности незаконно добыли около 417 тысяч кубометров полезных ископаемых.
По налоговой отчетности компания реализовала более 774 тысяч тонн андезита. Но следствие выявило еще 353 тысяч тонн неучтенной продукции стоимостью около 247 миллионов гривен - ее, по версии правоохранителей, продавали за наличные.
По выводам судебных экспертиз, общий ущерб государства от схемы превысил 949,8 миллиона гривен.
В ходе расследования правоохранители зафиксировали разговоры участников о том, как продолжать пользоваться участком, несмотря на иски прокуратуры. Фигуранты также обсуждали Временную следственную комиссию Верховной Рады, занимающуюся ситуацией вокруг месторождения.
Все четыре участника схемы сообщены о подозрении. В зависимости от роли каждого, им инкриминируют незаконную добычу полезных ископаемых, что повлекло тяжкие последствия, а также легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Вопрос о мерах предосторожности решается.
"В то же время хочу предостеречь и отметить то, что механизм ВСК и дальше должен оставаться инструментом установления истины, а не становиться прикрытием для предприятия, чья деятельность нанесла государству почти миллиардный ущерб", - отметил Руслан Кравченко.
Следствие продолжается.
Недавно в Харькове правоохранители разоблачили схему незаконного оформления инвалидности военнообязанным.
За 5-8 тысяч долларов мужчинам помогали получить фиктивный диагноз и группу инвалидности, дававшую право на отсрочку от мобилизации. К схеме были причастны двое врачей, водитель и оператор областного медучреждения.
Как сообщало РБК-Украина, правоохранители также задержали организатора мошеннической сети Money 24/7, выдававшей себя за обменник криптоактивов.
Злоумышленники принимали от клиентов наличные якобы для обмена на криптовалюту, но свои обязательства не выполняли, а одна из потерпевших потеряла около 1,6 миллиона гривен.