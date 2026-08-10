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Організатора шахрайської мережі Money 24/7 взяли під варту

12:44 10.08.2026 Пн
2 хв
Йому вже повідомили про підозру
aimg Юлія Капітонова
Організатора шахрайської мережі Money 24/7 взяли під варту Фото: Поліцейські повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7
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Правоохоронці заарештували та повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яка раніше видавала себе за мережу обмінників і сервіс з обміну криптоактивів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ОГП та звіт НПУ.

Як вдалося дізнатися слідчим, організатор мережі разом зі своїми посібниками намагалися створити ілюзію легального бізнесу. З цією метою вони запустили спеціальні сайти, Telegram-канал, зареєстрували торговельну марку та облаштували офіс, де приймали готівку.

"Клієнти подавали заявки на обмін грошей на криптоактиви, після чого їх запрошували до офісу для передачі коштів. Люди очікували, що після цього криптовалюта надійде на їхні електронні гаманці. Однак, отримавши гроші, зловмисники не виконували своїх зобов'язань", - розповіли в Нацполіції.

Окрім того, шахраї робили все можливе, щоб потерпілі не одразу зверталися до правоохоронців.

Організатора шахрайської мережі Money 24/7 взяли під варту

НПУ та ОГП викрили шахрайську мережу Money 24/7 (UA_National_Police)

До прикладу, деяким своїм клієнтам вони частково переказували криптоактиви або надавали письмові гарантії, що операцію буде завершено.

Організатора шахрайської мережі Money 24/7 взяли під варту

НПУ та ОГП викрили шахрайську мережу Money 24/7 (UA_National_Police)

Варто також зазначити, що одна з потерпілих зазнала майнових збитків у розмірі близько 1,6 млн грн.

Організатора шахрайської мережі Money 24/7 взяли під варту

НПУ та ОГП викрили шахрайську мережу Money 24/7 (UA_National_Police)

"За процесуального керівництва Офісу Генеральної прокуратури повідомлено про огляд та арешт організатора шахрайської схеми, діяльність якої правоохоронці викрили під час масштабної спецоперації у червні 2026 року", - йдеться в заяві ОГП.

До речі, нещодавно кіберполіція попередила про головні ознаки шахрайських оголошень про продаж авто.

Також стало відомо, що шахраї вигадали нову схему для поціновувачів освіти та курсів.

Окрім того, дізнайтеся, як громадян України масово вербують "під чужим прапором".

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