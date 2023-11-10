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На Закарпатті викрили підприємство, яке шило спортивну форму для Росії

Фото: на Закарпатті викрили підприємство, яке шило спортивну форму для Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На одному із підприємств Закарпаття приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду Vist із символікою Російської Федерації для національної збірної з лижного спорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микиту.

Власником підприємства виявився громадянин Італії. Замовником одягу була організації "RUSSIA SKI TEAM". 

"Цю протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Національної поліції. Дякую правоохоронцям за оперативне реагування на потенційні загрози й недопущення протиправної діяльності в інтересах окупанта", - додав Миката. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Кривому Розі тим часом затримали перевізника-колаборанта, який під час окупації частини Херсонської області співпрацював із російськими окупантами.

Зокрема в Кропивницьку Кіровоградської області затримали ділка, який планував нелегально вивезти з України комплектуючі до вертольотів Мі-8.

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