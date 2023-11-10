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На Закарпатье разоблачили предприятие, которое шило спортивную форму для России

Фото: на Закарпатье разоблачили предприятие, которое шило спортивную форму для России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На одном из предприятий Закарпатья скрыто изготавливали зимние лыжные куртки итальянского бренда Vist с символикой Российской Федерации для национальной сборной по лыжному спорту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Закарпатской областной военной администрации Виктора Никиту.

Владельцем предприятия оказался гражданин Италии. Заказчиком одежды была организации "RUSSIA SKI TEAM". 

"Эту противоправную деятельность обнаружили, задокументировали и прекратили работники Национальной полиции. Спасибо правоохранителям за оперативное реагирование на потенциальные угрозы и недопущение противоправной деятельности в интересах оккупанта", - добавил Миката.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Кривом Роге задержали перевозчика-коллаборанта, который во время оккупации части Херсонской области сотрудничал с российскими оккупантами .

В частности, в Кропивницке Кировоградской области задержали дельца, который планировал нелегально вывезти из Украины комплектующие к вертолетам Ми-8 .

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