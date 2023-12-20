В Україні повітря прогріється до +10, на заході сильний вітер: погода на завтра
Завтра, 21 грудня, в Україні, окрім Закарпаття й Прикарпаття, не очікуються істотні опади. Водночас у західних областях можливий сильний вітер.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь", - пише пресслужба.
Зазначається, що вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 20-25 м/с, хуртовина.
Температура:
- на заході коливатиметься від +0 до +4 вночі й від +2 до +5 вдень;
- на півночі коливатиметься від +1 до +4 вночі й від +2 до +6 вдень;
- на півдні коливатиметься від +4 до +8 вночі й від +6 до +11 вдень;
- на сході коливатиметься від +0 до +7 вночі й від +1 до +9 вдень.
Фото: погода на 21 грудня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі від -1 до +4 й вдень від +1 до +6. У Києві вночі від +1 до +3 й вдень від +4 до +6.
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