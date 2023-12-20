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В Україні повітря прогріється до +10, на заході сильний вітер: погода на завтра

Середа 20 грудня 2023 13:35
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В Україні повітря прогріється до +10, на заході сильний вітер: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 21 грудня, в Україні, окрім Закарпаття й Прикарпаття, не очікуються істотні опади. Водночас у західних областях можливий сильний вітер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 20-25 м/с, хуртовина.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +0 до +4 вночі й від +2 до +5 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +1 до +4 вночі й від +2 до +6 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +4 до +8 вночі й від +6 до +11 вдень;
  • на сході коливатиметься від +0 до +7 вночі й від +1 до +9 вдень.

В Україні повітря прогріється до +10, на заході сильний вітер: погода на завтра

Фото: погода на 21 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі від -1 до +4 й вдень від +1 до +6. У Києві вночі від +1 до +3 й вдень від +4 до +6.

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